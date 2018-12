%%%CTS Eventim darf nicht bei Four Artists-Gruppe einsteigen%%%

Der Ticket- und Live-Entertainment-Gigant CTS Eventim AG & Co. KGaA mit Sitz in München und Hauptverwaltung in Bremen darf sich nicht an der Konzertagentur-Gruppe Four Artists in Berlin beteiligen. Das hat das Bundeskartellamt entschieden. Die Bonner Behörde hatte den Antrag intensiv geprüft und sogar einem Hauptprüf-Verfahren unterzogen.

Die Konzertagentur Four Artists wurde 1997 von Alex Richter in Stuttgart gegründet, der nach wie vor Mehrheits-Eigner ist. Heute befindet sich der Hauptsitz von Four Artists in Berlin. Zu den ersten Kunden gehörten unter anderem die Fantastischen Vier. Das 45-köpfige Team von Four Artists veranstaltet pro Jahr im Schnitt 2.000 Konzerte im In- und Ausland. Neben der Konzertagentur gibt es seit 2012 auch die Four Artists Event GmbH, die von Dierk Stritzke gleitet wird.