%%%Wired.de beendet Redaktionsbetrieb in Deutschland%%%

Die Tech-Website Wired.de wird zum Ende des Jahres 2018 den Redaktionsbetrieb in Deutschland einstellen. Das meldet Condé Nast in München. Zwar habe das "engagierte und talentierte Team um Redaktionsleiter Wolfgang Kerler schon wenige Monate nach der im Frühjahr 2018 initiierten Neuausrichtung gezeigt, dass Wired.de auch als reine Digitalmarke Potenzial am deutschen Markt besitzt". Dennoch fiel nun die Entscheidung zugunsten einer stringenteren zentralen strategischen Ausrichtung und unternehmerischen Fokussierung. Anfang 2018 hatte man bereits die Printausgabe von Wired eingestellt.



Das Unternehmen erläutert: "Condé Nast befindet sich in einer neuen unternehmerischen Phase auf dem Weg zu einem zunehmend global verknüpften Medienkonzern. Entsprechend konzentrieren sich die Investitionen von Condé Nast Deutschland vermehrt auf die großen, globalen Luxus- & Lifestyle-Medien-Marken."



Das dreiköpfige Redaktionsteam von Wired.de wird sich kommende Woche mit einem Themenspecial rund um Technologie-Prognosen für das Jahr 2029 bei den deutschen Lesern verabschieden. Redaktionsleiter Wolfgang Kerler verlässt Condé Nast 2019, um sich "neuen Herausforderungen" zu widmen. Die Redaktionsmitglieder werden eine neue Aufgabe in der Condé Nast Manufaktur übernehmen.