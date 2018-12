%%%ProSieben feiert dank 'Disney Day' erfolgreichsten Tag des Jahres%%%

Am gestrigen Sonntag (9.12.2018) veranstaltete der Münchener TV-Sender ProSieben bereits zum fünften Mal einen 'Disney Tag'. Für den ProSiebenSat.1-Kanal zahlte sich die Sonderprogrammierung aus: Am Ende des Tages kam ProSieben auf einen Tagesmarktanteil von 14,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dieser Wert liegt deutlich über dem Monatsmarktanteil im November von 10,5 Prozent (14 bis 49 Jahre). Damit schwangen sich die Münchener nicht nur zum Tagessieger in der Zielgruppe 14 bis 49 Jahre auf, sondern verzeichneten auch den erfolgreichsten Tag in diesem Jahr. Großen Anteil am guten Abschneiden hatte die Free-TV-Premiere des Films 'The Jungle Book', der 19,7 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe (14 bis 49 Jahre) zum Einschalten bewegte und sich damit bei den jungen Zuschauern am Sonntagabend an die Spitze setzte.