%%%Trends 2019: Fernseher feiert Comeback, Voice und KI auf dem Vormarsch %%%

Das Beratungsunternehmen Kantar hat untersucht, welche zwölf Trends in der Digital- und Medienbranche das Jahr 2019 beherrschen werden. Demnach kommt es im Marketing zu einer Neubewertung von Erfolgskriterien: War bislang vor allem die Reichweite von Influencern entscheidend, wird in Zukunft ihre Glaubwürdigkeit eine wichtigere Rolle einnehmen. Darüber hinaus werden sich Sprachassistenten im Marketing-Mix etablieren.

Auf den Werbemarkt erhalten Google und Facebook künftig Konkurrenz vom Online-Händler Amazon, das im Bereich digitaler Werbung zum Duopol aufschließt. In der Werbung werden geschlechtsspezifische Stereotypen weiter zurückgehen und Marken insbesondere die Darstellung von Frauen ernster nehmen. Bei der Kreation mobiler Werbung sind vertikale Videos weiter auf dem Vormarsch.

Trotz der weitverbreiteten Nutzung von mobilen Endgeräten bleibt das Fernsehgerät weiterhin wichtig. Mehr noch: Der große Screen erhält einen größeren Stellenwert als je zuvor. Nach Angaben der Studienautoren hängt dies vor allem mit dem Nutzerbedürfnis zusammen, Bewegtbild-Content auf dem großen Bildschirm zu schauen.

Einen weiteren Trend im Mediensegment sieht Kantar in der Verwendung von noch anspruchsvolleren Datenquellen, die gemeinsam mit digitaler Kreativität für ein intelligenteres Targeting sorgen sollen. Geht es um Auswertungsverfahren im Bereich Social Media, bleibt China weiterhin führend, westliche Märkte holen hier aber Kantar zufolge rasant auf.

Im kommenden Jahr gewinnt zudem Künstliche Intelligenz weiter an Bedeutung: Mithilfe der Technik und Analyseverfahren werden Unternehmen künftig den Return on Investment, die Kapitalrendite, von On- und Offline-Aktivitäten messen können. Ebenfalls zum Einsatz kommt KI im programmatischen Mediageschäft. Hier soll die Technologie Verhaltens- und Einstellungsdaten analysieren, um den Einkauf agiler und genauer zu machen.

Markenartikler werden sich zudem vermehrt neue Arten von Erfahrungen für die Verbraucher überlegen. Dazu passt, dass Augmented Reality (AR) in Zukunft sowohl die Customer Journey als auch die Customer Experience prägen wird.

"Innovationen und Veränderungen in der Medienlandschaft werden allgegenwärtig bleiben. Die Geschwindigkeit, mit der sich Technologien wie KI etablieren, wird jedoch viele überraschen. Connected intelligence in all ihren Formen wird immer mehr dominieren, ebenso wie die neuen Möglichkeiten, die sich durch die Nutzung von Voice ergeben", sagt Eric Salama, CEO von Kantar. "Die Art und Weise, wie wir Werbeeffizienz messen und bewerten, entwickelt sich schnell. Hier muss die Branche zusammenarbeiten, damit unsere Kunden den Impact ihrer Investitionen verstehen."