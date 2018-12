%%%NDR beendet Kult-Comedy 'Der Tatortreiniger'%%%

Das NDR Fernsehen setzt die Comedy-Serie 'Der Tatortreiniger' mit Bjarne Mädel nicht weiter fort. NDR-Intendant Lutz Marmor erklärt das Aus: "Manche Programme sind ein Geschenk. Dazu gehört die vielfach preisgekrönte NDR Kultserie 'Der Tatortreiniger'. Die hoch geschätzte Autorin Mizzi Meyer hat entschieden, dass es mit der 31. Folge genug ist. Alle Bemühungen, sie vom Gegenteil zu überzeugen, waren leider erfolglos. Ich respektiere diese Entscheidung. Der Autorin Mizzi Meyer alias Ingrid Lausund, dem Regisseur Arne Feldhusen und Bjarne Mädel vor der Kamera gebührt großer Dank und Anerkennung. Mein Dank geht dabei auch an die Redaktion und die Letterbox Filmproduktion, die diese großartigen Filme mit viel Engagement möglich gemacht haben."

Bevor Tatortreiniger Schotty die Bühne verlässt, sendet das NDR Fernsehen vier neue Folgen und 13 Episoden aus den vergangenen Jahren. Die neuen Folgen laufen am 18. und 19. Dezember. Die Episode 'Einunddreißig' am 19. Dezember ist die Abschieds-Folge. Die 13 weiteren Episoden zeigt der NDR am 13. und 15. Dezember.