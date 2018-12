%%%'Game of Clones' feiert Premiere bei TV Now %%%



Die RTL II-Datingshow 'The Game of Clones' steht noch vor der TV-Ausstrahlung beim Streaming-Portal TV Now zum Abruf bereit (Foto: obs/RTL II)

Die Mediengruppe RTL Deutschland, Köln, hat sich bekanntlich das Ziel gesetzt, exklusive Inhalten bei seinem Streaming-Dienst TV Now massiv auszubauen. Bislang war bereits bekannt, dass die Dating-Show 'Temptation Island' und die High-End-Serie 'M - Eine Stadt sucht einen Mörder' im Jahr 2019 ausschließlich online gezeigt werden. Nun wird das Portfolio um weiteren exklusiven Content erweitert: Die Dating-Format 'Game Of Clones - Ein Klon zum Verlieben' wird zuerst bei TV Now zu sehen sein, bevor es bei RTL II läuft. Ab sofort sind alle vier Folgen auf dem Video on Demand-Portal abrufbar. RTL II zeigt die Sendung dann ab dem 10. Januar 2019 immer donnerstags, um 20.15 Uhr bei RTL II.

Bei 'Game Of Clones' entwirft der Kandidat den Avatar seines Wunschpartners vorab am Computer und bestimmt etwa Kriterien wie Körpergröße, Haarfarbe, Statur, Körbchengröße, Sixpack, aber auch Kleidung oder Accessoires. Nach dem Vorbild des animierten Traumpartners werden anschließend sechs nahezu identische Personen ausgewählt. Anschließend trifft der Picker in einer Villa erstmals auf seine sechs Traumklone und muss innerhalb von fünf Tagen den richtigen Partner finden.