Crowdfunding: 'Melodie & Rhythmus' kehrt zurück



'M&R' erschien zuletzt im Januar 2018

Nach dem im Januar angekündigten Aus für die Musikzeitschrift 'Melodie & Rhythmus' teilt der Verlag 8. Mai, Berlin, nun die Rückkehr des Titels mit. Das 1957 in der DDR gegründete Magazin kann dank einer Crowdfunding-Aktion am 14. Dezember 2018 wieder erscheinen. Möglich machen dies über 50 Künstler (darunter Liedermacherin Dota Kehr, Regisseur Johann Kresnik, Kabarettist Christoph Sieber und Soziologe Moshe Zuckermann) sowie 1.700 zusätzliche Abonnements und eine Reihe an Jahresaufträgen für Anzeigenschaltungen vor allem von Kulturbetrieben.

'Melodie & Rhythmus' erscheint vierteljährlich in einer Druckauflage von 18.000 Exemplaren.