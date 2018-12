%%%Cover des Monats November 2018: GQ überzeugt mit Porträtreihe%%%



GQ mit Herbert Grönemeyer ist eines der fünf Porträt-Cover

GQ hat anlässlich seines Personality-Awards 'Men oft he Year' für die Ausgabe 12/2018 eine Cover-Serie mit Protagonisten des Preises umgesetzt. Die außergewöhnlichen Porträts haben unsere Juroren überzeugt.

Das sagt die Jury zum Gewinner-Cover 'GQ Gentlemen's Quarterly' 12/2018:

Chris Höfner, Chief Content Officer bei KNSKB plus: "Eine Silhouette wie ein Scherenschnitt: so punktiert in Szene gesetzt, dass man den Namen fast nicht hätte drucken müsste."

Bodo Schiefer, Geschäftsführer von Engine Deutschland: "Der mit Abstand beste Titel aus der Reihe 'Men of the Year'. Herbert Grönemeyer im Smoking. Dem Anlass angemessen."

Heiko Schmidt, Geschäftsführer Kreation Vasataschröder: "Was für ein Profil! Wie ein Unfall, bei dem man nicht weggucken kann – klassischer Hingucker. Die Grafik und Farbigkeit des Bildes entspannt zum Titel durchgestaltet. Pur und kraftvoll. Sehr geil!

Franziska Mirwald, Senior Art Director bei Freunde des Hauses: "Definitiv der Hingucker in der 'Men of the Year'-Reihe. Starkes Profil. Das ausgewählte Zitat schwächt den Gesamteindruck leider ein wenig."

Nadine Schlichte, Geschäftsführerin Kreation bei Butter: "Ein modernes Remake des mittelalterlichen Portraits. Gute Fotografie."

Peter Petermann, Chief Strategy Officer bei Mediacom China: "Grönemeyer, wie man ihn nicht erwartet: aufgestylt und als Gentleman. Ein echter Hingucker."

Katrin Niesen, Executive Creative Director bei Peter Schmidt Group: "Donatella Versace auf das Cover zu stellen, ist definitiv ein Motiv, welches polarisieren könnte: eine Frau auf dem GQ-Cover, dazu Donatella Versace in einem so klaren Profil. Mutig und aufmerksamkeitsstark."

Michael Gollong, Creative Director bei Mutabor: "Eindrückliches Porträt von Donatella Versace. Ob das 'Men of the Year' da so passt, kann jeder für sich entscheiden."

Alle Cover, Ergebnisse und Statements gibt es unter www.cover-des-monats.de.