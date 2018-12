%%%Viacom startet Prime Video Channel MTV+%%%

Viacom International Media Networks, Berlin, bietet ab sofort ein eigenes Angebot bei Amazon Prime Video an. Mit dem neuen Channel MTV+ haben Prime-Mitglieder Zugang zum linearen Sender MTV Brand New und zu verschiedenen Reality-Inhalten auf Abruf. Zudem erhalten Kunden regelmäßig zuerst Zugriff auf neue Staffeln von MTV-Shows: Zum Start sehen sie die neueste Staffel der US-Reality-Show 'Ex On The Beach' einen Monat vor allen anderen. Das Angebot soll in Zukunft kontinuierlich erweitert werden. Für einen monatlichen Beitrag in Höhe von 2,99 Euro kann der Channel zur bestehenden Prime-Mitgliedschaft hinzugebucht werden.

Überraschend ist der Name des neuen Prime Video Channels von Viacom: Auch der kürzlich gestartete Timeshift-Sender von MTV, der abends im Programm von Nickelodeon zu sehen ist, wird unter dem Titel MTV+ betrieben.



"MTV ist nicht nur zurück im deutschen Free-TV – mit dem Ausbau unserer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Amazon Prime Video haben Fans nun erstmals die Möglichkeit, die besten Musik- und Realityinhalte von MTV bequem und flexibel zu abonnieren", sagt Michael Keidel, VP Content Sales & Distribution GSA bei Viacom International Media Networks.