Deloitte: eSports und AI aus der Claud bestimmen Tech- und Medienbranche 2019

Der globale E-Sport-Markt wird im kommenden Jahr Einnahmen von über einer Milliarde Euro erzielen. Damit wächst das Spielesegment um weitere 25 bis 30 Prozent. Das ergab die Prognose 'TMT Predictions' das Beratungsunternehmen Deloitte, Deutschlandsitz in München. Für die Untersuchung wurde untersucht, welche Trends aus den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation (TMS) im Jahr 2019 eine dominierende Rolle spielen werden. In dieser Ausgabe der 'Predictions' lag der Schwerpunkt vor allem auf Technologien, die den digitalen Fortschritt für die breite Masse öffnen.

Wichtigste Treiber für das Wachstum im eSports-Segment sind Werbeeinnahmen, Übertragungslizenzen und Franchiseverkäufe. Darüber hinaus sorgen vor allem aktuelle Spieletrends für einen allgemeinen Positivtrend. Neben Dauerbrennern wie 'Dota 2', 'League of Legends' oder 'FIFA' ist derzeit vor allem 'Fortnite' gefragt.

Ein weiterer Trend aus Sicht von Deloitte ist Künstliche Intelligenz (AI). Mithilfe von Cloud-Anwendungen werden 70 Prozent der Unternehmen, die heute schon die Technologie nutzen, im kommenden Jahr ihre AI-Fähigkeiten erweitern können. Gerade kleinen und mittleren Unternehmen würden oft die Ressourcen fehlen, um eigene AI-Anwendungen vollständig zu entwickeln und zu implementieren, heißt es. Ihnen erleichtere die Cloud den Zugang zu Künstlicher Intelligenz sowie die Entwicklung von neuen intelligenten Produkten, Services und Geschäftsmodellen.

Ebenfalls große Bedeutung in der Analyse wird dem Thema 5 G beigemessen. Nicht nur in China, auch weltweit wird der neue Mobilfunkstandard zu einem der wichtigsten Treiber des Fortschritts in den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation. Im Jahr 2019 werden global voraussichtlich 25 Mobilfunkanbieter 5G kommerziell einführen. Zunächst profitieren hier vor allem Ballungsgebiete. Doch nach Ansicht von Deloitte soll die Entwicklung weiter an Fahrt aufnehmen: 2020 werden weitere 26 Anbieter folgen.

Bereits gestern (11.12.208) hatte Kantar seine Medien- und Digitaltrends für 2019 vorgestellt. Laut dieser Prognose werden neben Künstlicher Intelligenz vor allem die Themen Voice und Augmented Reality das kommende Jahr prägen.