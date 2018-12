%%%Mediengruppe RTL Deutschland startet heute neues TV Now %%%



Die Mediengruppe RTL Deutschland will mit seinem neuen TV Now ein breites Publikum erreichen (Foto: Mediengruppe RTL Deutschland)

Der Startschuss ist gefallen: Früher als geplant hat die Mediengruppe RTL Deutschland, Köln, ihren überarbeiteten Streaming-Dienst TV Now an den Start gebracht. Das VoD-Portal bietet mit neuen, exklusiven Programmen, Live-Inhalten sowie der beliebtesten deutschen und US-Serien ein deutlich breiteres Angebot als zuletzt an. Möglich ist dies durch Lizenzverträge mit ARD und ZDF sowie US-Produktionshäuser wie Fox Studio, CBS oder ABC Studios. Neue Formate der RTL-Sender werden künftig vor der TV-Ausstrahlung komplett online zu sehen sein. Darüber hinaus erhalten Kunden Zugriff auf ein umfangreiches Archiv.

Bislang war bereits bekannt, dass die eigenproduzierte Drama-Serie 'M – Eine Stadt sucht einen Mörder' und die Reality-Show 'Temptation Island' exklusiv bei TV Now abrufbar sein werden. Durch eine Zusammenarbeit mit ARD und ZDF sind zudem weitere deutsche Inhalte wie 'Mord mit Aussicht', 'Wilsberg', 'Der Bergdoktor', 'Bloch', 'Kudamm 56', 'Unsere Mütter, unsere Väter' und 'Türkisch für Anfänger' auf der Plattform vorhanden. Ergänzt wird das Angebot durch die Deutschland-Premieren der internationalen Serien 'Grantchester', 'Mary Kills People', 'Freakish, 'Du wurdest getagged' und 'Schitt’s Creek' sowie den Oscar-nominierte Film 'Das Boot' als sechsteiliges Serienklassiker-Original.

"Mit TV Now möchten wir die Menschen in ganz Deutschland unterhalten, informieren und bewegen", sagt Jan Wachtel, Chief Digital Content Officer der Mediengruppe RTL Deutschland und Geschäftsführer RTL Interactive. "Wir starten einen neuen vollumfänglichen und eigenständigen Streaming- Dienst für den Massenmarkt. Unser Fokus liegt dabei auf deutschen Formaten."