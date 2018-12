%%%ProSiebenSat.1 forciert E-Sports-Aktivitäten%%%

ProSiebenSat.1 baut seine E-Sports-Aktivitäten und gründet über seine Sport-Business-Unit 7Sports ein Joint Venture mit der international aufgestellten eSports.com AG. Die eSports.com AG bringt seine gleichnamige Plattform in das Gemeinschaftsunternehmen ein, das die beiden Partner zur "führenden E-Sports-Plattform in Deutschland, Österreich und der Schweiz" ausbauen wollen. An der neu geschaffenen eSports GSA GmbH halten beide Beteiligten jeweils 50 Prozent. Stefan Zant, Geschäftsführer und COO von 7Sports, sowie Fabian Furch, CEO der eSports.com AG, werden die Geschäftsführung des Joint Ventures gemeinsam übernehmen.

www.eSports.com ist ein Newsportal mit Highlight-Videos von E-Sports-Veranstaltungen und bietet redaktionelle Berichten, Tabellen und Ergebnisse sowie auch Online-Turniere.

7Sports ist seit 2016 im E-Sport-Bereich aktiv, unter anderem mit Live-Übertragungen internationaler Turniere sowie einem wöchentlichen Highlight-Magazin auf ProSieben Maxx. Mit dem Joint Venture strebt 7Sports nun den Aufbau eines eigenen Ökosystems im Bereich E-Sports an. Dazu gehört die Ausstrahlung von E-Sport-Themen und -Events über TV und digitale Angebote. Geplant sind darüber hinaus die Veranstaltung eigener Turniere, der Aufbau von E-Sports-Ligen sowie das Management von Profi-Sportlern und -Teams. Dafür wurde bereits eine eigene Abteilung bei 7Sports aufgebaut.

Conrad Albert, stv. CEO der ProSiebenSat.1 Media SE: "Im asiatischen Raum ist E-Sports bereits heute ein Massenphänomen, in Deutschland wird der Markt in den kommenden Jahren stark wachsen. Aus diesem Grund intensivieren wir unser Engagement und holen mit eSports.com einen starken Partner an unsere Seite. Das Thema passt strategisch hervorragend in unser Portfolio, weil wir unser Entertainment-Angebot damit weiter ausbauen, zusätzliche Vermarktungsflächen schaffen und unsere digitale Reichweite über neue Zielgruppen vergrößern."