%%%Handball-Weltmeisterschaften live auf Sportdeutschland.TV und Eurosport%%%

Neben ARD und ZDF wird die IHF Handball-WM der Männer in Deutschland und Dänemark (10. bis 27. Januar 2019) auch bei Sportdeutschland.TV und Eurosport zu sehen sein. Sportdeutschland.TV zeigt in seinem Themen-Channel Handball-Deutschland.TV alle 96 Spiele live und auf Abruf im Internet. Begegnungen der deutschen Herren-Nationalmannschaft sind im kostenpflichtigen und werbefreien Freemium-Paket 'Sportdeutschland.TV Plus' enthalten, das im Januar Premiere feiert. Alle anderen Spiele können auch kostenlos verfolgt werden. Eurosport überträgt von der WM 2019 bis zu 15 Spiele ohne deutsche Beteiligung live im Free TV. Zusätzlich finden Zuschauer und Fans Highlights und News zu den WM-Spielen auf ran.de.

7Sports hat sich die Übertragungsrechte der IHF Handball-Weltmeisterschaften der Frauen und Männer von 2019 bis 2025 mit über 700 Spielen gesichert. Dazu hat die Sportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1 Group eine Vereinbarung mit dem Sportrechtevermarkter Lagardère Sports für alle Übertragungsarten in Deutschland vereinbart (ausgenommen Spiele der deutschen Männer im Free-TV, da liegen die Rechte bei ARD und ZDF). Die DOSB New Media GmbH, Betreiber von Sportdeutschland.TV, und Eurosport haben jeweils Sublizenzen erworben.

Eurosport wird von den kommenden vier Weltmeisterschaften der Männer insgesamt bis zu 60 Partien (ausgenommen Spiele der deutschen Nationalmannschaft) live im Free-TV zeigen sowie Highlight-Zusammenfassungen der übertragenen Partien auf den Eurosport-Digitalkanälen anbieten.

ARD und ZDF werden alle Spiele der deutschen Mannschaft bei der WM 2019 übertragen. Daneben halten die beiden öffentlich-rechtlichen Sender auch die TV-Rechte an den Weltmeisterschaften 2021, 2023 und 2025. Darüber hinaus werden die Europameisterschaften 2020, 2022 und die in Deutschland stattfindende EM 2024 von ARD und ZDF übertragen.