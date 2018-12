%%%Sky sichert sich Wimbledon-Rechte bis 2022%%%

Der Pay-TV-Sender Sky, Unterföhring und die All England Lawn Tennis Club, Wimbledon, haben ihre Partnerschaft bis einschließlich 2022 verlängert. Damit ist das prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt auch in den kommenden vier Jahren bei Sky in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen - in Deutschland und Österreich zudem exklusiv. Die Vereinbarung, die IMG Media im Namen von All England Lawn Tennis Club geschlossen hat, enthält neben dem Live-Übertragungsrechten über Satellit und Kabel auch die Verbreitung via IPTV, Web und Mobile.

"Die Fortsetzung unserer erfolgreichen Partnerschaft in den kommenden vier Jahren, ist Bestätigung unserer redaktionellen Arbeit und ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von Sky, seinen Kunden exklusive Programminhalte zu bieten", sagt Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization Sky Deutschland GmbH. "Mit der ATP World Tour Serie und Wimbledon, dem wichtigsten Grand-Slam-Turnier des Jahres, ist Sky die Heimat des Tennissports im deutschen Fernsehen. "