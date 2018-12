Axel Springer testet neues Wochenmagazin 'Bild Politik'

Die Axel Sprimger SE, Berlin, wird im Frühjahr 2019 ein neues Wochenmagazin mit dem Titel 'Bild Politik' testen. Mit dem regionalen Probelauf will der Konzern die Marktchancen für das neuartige Konzept ausloten. 'Bild Politik' wurde von Nikolaus Blome, 55, stellvertretender Chefredakteur 'Bild', und Selma Stern, 32, Vorstandsreferentin News Media bei Springer, entwickelt.



Die Zeitschrift soll sich mit den "wichtigsten Fragen der Woche" befassen und peilt Leser an, die sich von den etablierten Nachrichtenmagazinen nicht optimal informiert fühlen. Altersmäßig liegt die Zielgruppe etwas unter deren Leserschaft. Auf klassische Ressorts wie Außen- und Innenpolitik verzichtet das neue Blatt, dafür enthält es Rubriken wie 'Ärger', 'Freude' und 'Neugier'.



'Bild Politik' will die Leser auch emotional ansprechen und die "schnelle Erfassbarkeit von 'Bild' mit der fundierten Einordnung einer Wochenzeitschrift verknüpfen". Auf eine klare politische Ausrichtung im Links/Rechts-Schema wollen die Macher verzichten, wie sie sagen. Inhaltlich ist das Heft auf Politik, Wirtschaft und Gesellschaft fokussiert. Themen wie Lifestyle und Entertainment finden sich kaum in 'Bild Politik'. Auflage, Copypreis und das genaue Testgebiet werden noch nicht genannt.



