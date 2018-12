%%%BLM erteilt "Brexit"-Lizenzen für Turner- und NBC-Programme - Sender planen neue Stellen in München%%%

Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner heutigen Sitzung der Turner Broadcasting System Deutschland GmbH die Genehmigung zur Verbreitung der Fernsehspartenprogramme 'TCM (Irland / Malta)', 'TCM (Griechenland)', 'TCM (Frankreich)', 'WBTV (Frankreich)', 'TNT (Polen)' und 'TNT (Rumänien)' erteilt. Auch die NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH bekommt Lizenzen zur Verbreitung der Spartenprogramme 'Syfy', 'E! Entertainment' (französischer Feed), '13 Ulica', 'SCIFI', 'DIVA' und 'E! Entertainment (EURA Feed)'. Alle 12 Programme sind Pay-TV-Programme aus dem Bereich Unterhaltung. Sämtliche Lizenzen werden vorbehaltlich der noch ausstehenden Genehmigung der Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) vergeben.

Hintergrund: Da Lizenzen der britischen Medienaufsichtsbehörde Ofcom mit dem anstehenden Brexit nicht mehr als Rechtsgrundlage für eine europäische Verbreitung dienen können, hatten die Turner Broadcasting System Deutschland GmbH sowie die NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH bei der BLM neue Zulassungen für die genannten Programme beantragt. Auch wenn diese Programme nicht in Deutschland, sondern in anderen EU-Mitgliedsstaaten verbreitet werden, ist die Landeszentrale zuständig: Denn die Hauptverwaltung beider Antragsteller liegt in München und die redaktionellen Entscheidungen über deren Programme werden ebenfalls hier getroffen.

Beide Unternehmen planen, mit Aufnahme des Betriebs unter deutscher Lizenz auch neue Stellen in München zu schaffen. Siegfried Schneider, Präsident der BLM: "Für den Freistaat bedeuten die neuen Lizenzen eine weitere Stärkung des Standorts – für die Unternehmen bedeuten sie Rechtssicherheit."