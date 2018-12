%%%Bauer stellt die Frauenzeitschrift 'Maxi' ein%%%

Mit Ausgabe 1/2019 erscheint das Frauenmagazin 'Maxi' zum letzten Mal. Zur Begründung heißt es: "'Maxi' konnte im Vertriebs- und Anzeigenmarkt zuletzt nicht mehr die hohen Anforderungen, die die Bauer Media Group an die Wirtschaftlichkeit eines Titels stellt und die für ein Fortbestehen notwendig gewesen wären, erreichen." Verlagsgeschäftsführer Robert Sandmann erläutert: "In den letzten Monaten haben wir mit sehr viel Herzblut und Engagement versucht, mit dem Titel an die Erfolge der Vergangenheit anzuknüpfen. Dabei wurden unsere Erwartungen leider nicht erfüllt. 'Maxi' ist eine überaus beliebte Marke, deswegen haben wir uns die Entscheidung nicht leicht gemacht."

Mit den Mitarbeitern spricht die Bauer Media Group über Lösungen und setzt sich dafür ein, "ihnen innerhalb des Medienhauses Weiterbeschäftigungs-Optionen anbieten zu können".

Die monatliche 'Maxi' verkaufte im dritten Quartal 2018 im Schnitt 122.427 Exemplare, fast 11 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.