%%%Tele 5 glaubt nicht an die Zuschauer von morgen%%%



Kai Blasberg, Geschäftsführer von Tele 5, setzt auf die alternden Zuschauergruppen (Foto: Tele 5)

Tele 5-Chef Kai Blasberg erläutert im 'new business'-Interview (Printausgabe 51-51/2018) wie er die Zukunft des linearen Fernsehens sieht. Blasberg: "Zum Glück ist Deutschland nach Japan das älteste Land der Erde, sodass wir uns diese traditionelle Herangehensweise noch leisten können. Wir haben 2018 so viele Zuschauer wie noch nie erreicht und gutes Geld verdient. Das lässt uns zuversichtlich in die Zukunft schauen, auch wenn manche daran arbeiten den Nimbus des Privatfernsehens als reichweitenstarkes Medium zu zerstören."

Die Zuschauer von morgen gibt es für Blasberg nicht, vielmehr altere die Zielgruppe mit dem Sender mit. Blasberg: "Heute sind sie 50, in zehn Jahren 60 und in zwanzig Jahren 70 Jahre alt. Und die werden bis dahin nicht sterben, nicht so wie früher. Diese Zuschauer gehen alle im Supermarkt einkaufen. Das wird auch noch in 20 Jahren so sein, denn so ist es auch aktuell, obwohl wir schon seit zehn Jahren durchdigitalisiert sind. Und wenn sich das Konsumverhalten irgendwann doch ändert, dann gibt es auch Tele 5 nicht mehr."

Die junge Zielgruppe ist für Tele 5 uninteressant. Blasberg sagt: "Wenn man junge Leute unter 30 erreichen will, dann ist man mit dem linearen Fernsehen an der falschen Adresse. Außerdem sind die Jungen keine attraktive Zielgruppe – die unter 20-Jährigen haben nicht viel Geld."

Das gesamte Interview lesen Abonnenten von 'new business' in der aktuellen Printausgabe.