%%%ADAC startet eigenen Fernsehkanal auf waipu.tv%%%

Der ADAC ist ab sofort mit dem Fernsehkanal ADAC TV auf der Streamingplattform waipu.tv vertreten. Dort erhalten die Zuschauer Informationen rund um Mobilität, Reise und Freizeit, Autotests und Motorsport. ADAC TV ist über Waipu.tv auf stationären und mobilen Endgeräten zu empfangen.

Das neue Bewegtbildangebot des Automobilclubs ist im kostenlosen TV-Paket von waipu.tv enthalten. Zusätzlich sind alle Inhalte in der Mediathek auf Abruf verfügbar. So lassen sich Service-Stücke, Berichte von Motorsportveranstaltungen, Ausfahrten mit dem Oldtimer oder Reiseberichte zu jeder Zeit anschauen. Unter den Kategorien ADAC Autotest, Deutsche Rallye Meisterschaft, ADAC How to (mit JP Kraemer), ADAC GT Masters, ADAC Formel 4, Info, Test & Rat, MTRAX ADAC MX Masters, ADAC Klassik und ADAC Reisen erhalten Nutzer diverse Bewegtbild-Angebote.