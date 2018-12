%%%Bertelsmann-Chef Dr. Thomas Rabe erwartet Umsatzplus für 2018%%%

Zum Jahreswechsel blickt Bertelsmann-Vorstandschef Dr. Thomas Rabe in einem Brief an die Mitarbeiter auf die Geschäftsentwicklung des Gütersloher Konzerns in 2018. Rabe schreibt u.a.: "2018 war für Bertelsmann ein weiteres erfreuliches Jahr. Wir sind erneut wachstumsstärker, digitaler und internationaler geworden: Unsere Wachstumsgeschäfte tragen mehr als 32 Prozent zum Konzernumsatz bei, die Digitalgeschäfte knapp 50 Prozent und die Geschäfte außerhalb Europas knapp 30 Prozent mit Schwerpunkt in den USA. Die Prognose, die wir bei Vorlage der Neun-Monats-Zahlen im November abgegeben haben, gilt unverändert. Wir erwarten für das Gesamtjahr einen höheren Umsatz, eine hohe operative Profitabilität und ein Konzernergebnis von mehr als einer Milliarde Euro."

Angesichts der wachsenden Konkurrenz amerikanischer Digital-Giganten betont Rabe zudem: "Das Wettbewerbsumfeld, in dem sich unsere Geschäfte bewegen, verändert sich zunehmend durch die US-Tech-Plattformen mit ihren scheinbar unbegrenzten Ressourcen, ihren globalen Reichweiten und ihrem Zugang zu Daten und Technologien. Wir haben es mit einer neuen Dimension des Wettbewerbs zu tun. Dem stellen wir uns erfolgreich mit unseren Investitionen in Premium-Inhalte von mehr als fünf Milliarden Euro pro Jahr, mit starken Reichweiten, eigenen Digitalkompetenzen, mehr Kooperation zwischen unseren Geschäften sowie mit externen Partnern. Gleichzeitig arbeiten wir mit den Plattformen zusammen und setzen uns ein für eine wettbewerbsfähige Regulierung."