%%%n-tv verstärkt Berichterstattung über Start-ups%%%

Der Nachrichtensender n-tv, Teil der RTL Gruppe mit Sitz in Köln, will sich künftig mehr mit Themen rund um Start-ups beschäftigen. Dazu erhöht der Kanal die Dosis seines Formats 'Startup Magazin', das ab Januar 2019 statt wie bisher einmal nun zwei Mal im Monat mit neuen Ausgaben im Programm zu sehen ist. Ab dem 12. Januar läuft das Magazin zudem auf neuen Sendeplätzen: Die Premiere jeder Sendung wird samstags um 8.15 Uhr bei n-tv ausgestrahlt, die Wiederholung zeigen die Kölner TV-Macher dann jeweils am darauffolgenden Montag um 15.20 Uhr.

Los geht es mit dem Thema 'Investieren in Startups – Chancen und Risiken für Privatanlege' mit dem Unternehmer Frank Thelen. Geplant sind zudem weitere Sendungen zu 'Social Entrepreneurship – Gründen mit gutem Gewissen', 'Genuss- und Foodtrends' oder 'Die digitale Zukunft des Reisens'. Jede Episode des Magazins widmet sich weiterhin einem Schwerpunktthema, das gemeinsam mit einem Experten von verschiedenen Seiten beleuchtet wird. Das 'Startup Magazin' mit Etienne Bell begleitet seit Februar 2018 die wöchentlich laufenden 'Startups News' und erreicht beim Gesamtpublikum von bis zu 3,6 Prozent.