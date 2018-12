%%%Michael Köckritz startet Porsche-Community%%%



Michael Köckritz ist selbst langjähriger Porsche-Fahrer (Foto: Ralph Koch)

Michael Köckritz, Gründer und Chefredakteur des Auto-Lifestyle-Magazins 'ramp', hat die Online-Plattform 'Crazy about Porsche' auf die Rampe geschoben. Auf dem Portal werden Beiträge im Text-, Bild- und Video-Format rund um die Automobilmarke Porsche gesammelt. Darüber hinaus finden sich dort redaktionelle Artikel zu Porsche-Themen aus den Magazinen 'ramp', 'rampstyle', 'rampdesign' und 'rampclassics'.

Michael Köckritz, selbst langjähriger Porsche-Fahrer, sagt: "Porsche ist gegenwärtig eine der spannendsten und begehrtesten Marken in der modernen Luxus- und Lifestyle-Welt. Porsche steht für ein authentisches Lebensgefühl. 'Crazy about Porsche' ist in erster Linie eine lebendige, inspirierende Community-Porsche-Fan-Plattform für Freunde der Designikone."