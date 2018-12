%%%Sat.1 weiter mit Problemen am Vorabend%%%

In der Vorweihnachtszeit wollte der Münchener Privatsender Sat.1 mit einem besonderen Programm am Vorabend auf sich aufmerksam machen. Das Challenge-Format 'Unser aller schönstes Weihnachten' fiel aber mit weniger als drei Prozent (Zielgruppe: 14 bis 49 Jahre) beim Publikum durch. Aus diesem Grund zog der Kanal schon nach fünf Ausgaben den Stecker und kündigte an, den täglichen Ableger von 'Genial Daneben' aus der Pause zurückzuholen.

Doch auch damit erlitt Sat.1 nun Schiffbruch: Am Montag (17.12.2018) interessierten sich nur 2,6 Prozent Marktanteil der Zuschauer zwischen 14 bis 49 Jahren für die verzogene Rückkehr der Quizshow. Damit haben nur rund eine halbe Million Zuschauer in dieser Altersgruppe eingeschaltet. Die Sendung mit Hugo Egon Balder kämpft schon seit ihrem Start im Juli 2018 mit unterdurchschnittlichen Quoten.

Auch die ebenfalls kürzlich gestartete Daily Soap 'Alles oder nichts' und das Magazin 'Endlich Feierabend' kommen nicht in die Gänge: Die von Producers at Work produzierte Serie erreicht im Schnitt nicht mehr als vier Prozent Marktanteil in der Zielgruppe 14 bis 49 Jahre, das Vorabend-Magazin (Maz & More TV Produktion) liegt bei weniger als fünf Prozent. Vorerst will Sat.1 an den Vorabend-Formaten festhalten.