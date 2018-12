%%%Out-of-Home: JCDecaux kauft in Belgien hinzu%%%

Der Out-of-Home-Sektor erfreut sich auch in Zeiten der digitalen Transformation einer stabilen bzw. steigenden Nachfrage. Ganz besonders gilt das für die eher gesättigten Märkte wie Europa oder Nordamerika. Vor diesem Hintergrund stärkt die weltweite Nummer 1 im OoH-Sektor, der französische Werbe-Konzern JCDecaux mit Stammsitz in Paris, seine Position in Belgien. JCDecaux übernimmt die Mehrheit an dem 1920 gegründeten belgischen OoH-Anbieter Publiroute, der unter der Marke Dewez rund 15.000 OoH-Displays betreibt.

Damit steigt JCDecaux zum führenden Außenwerbe-Unternehmen in Belgien auf. Die Angebote von Dewez und JCDecaux ergänzen sich ausgesprochen gut. JCDecaux ist bislang vor allem in den größeren Städten des Landes präsent, während Dewez überwiegend außerhalb der Cities mit Langzeit-Plätzen aufwartet.