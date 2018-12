%%%Swisscom übernimmt alle Anteile an Localsearch%%%

Weitreichende Veränderungen in der Gesellschafterstruktur des Schweizer Verzeichnisdienstes Localsearch: Das Verlagshaus Tamedia, Zürich, verkauft seine Anteile an dem Portal an den bisherigen Mitgesellschafter, den Telekommunikationskonzern Swisscom, der damit nun alleiniger Aktionär von Localsearch (Swisscom Directories AG), wird. Für den 31-Prozent-Anteil legt Swisscom rund 220 Millionen Franken auf den Tisch. Der Übernahmeprozess soll im ersten Quartal 2019 stattfinden. Localsearch war im Jahr 2015 aus der Fusion der Plattformen local.ch und search.ch entstanden.