%%%RTL Group fusioniert Divimove und UFA X%%%

Die RTL Group will Divimove und UFA X unter einem Dach für die Produktion, Aggregation und Monetarisierung von kurzformatigen Videoinhalten in Europa zusammenführen. UFA X mit den Standorten in Köln und Berlin wird künftig Divimove in den Bereichen digitales Storytelling und Format-Entwicklung verstärken.

Die Zusammenführung mit Wirkung zum 1. Januar 2019 folgt der kürzlichen Bekanntgabe, dass die RTL Group ihre Beteiligung an dem Multi-Plattform-Netzwerk Divimove zum 1. Dezember 2018 auf 100 Prozent erhöht hat. Tobias Schiwek, derzeit Co-Managing Director von UFA X und Chief Digital Officer UFA, wird mit Wirkung zum 1. Januar 2019 neuer CEO von Divimove.

Bert Habets, CEO der RTL Group, sagt: "Die Nutzung von kurzformatigen Videoinhalten steigt kontinuierlich und damit auch die Umsätze aus Werbung und Branded Content in den sozialen Medien. Als Teil unserer Strategie 'Total Video 2.0' werden wir unsere MPN-Geschäfte StyleHaul, Divimove und United Screens bündeln und zu einer profitablen und weltweit agierenden Onlinevideo-Gruppe ausbauen. Die neue Gruppe wird unter der Führung von Sean Atkins international ein junges Publikum mit kurzen, attraktiven Inhalten erreichen und unterhalten. Die Zusammenführung von Divimove und UFA X ist ein wichtiges Element dieser Strategie, da sie die Kreativität unserer MPN-Geschäfte deutlich stärkt sowie deren Angebotsvielfalt für unsere Werbekunden in Europa steigert."

Ab dem 1. Januar 2019 wird das neue Führungsteam von Divimove aus Tobias Schiwek (CEO), Nancy Julius (Chief Operating Officer), Olaf Herzig (Chief Sales Officer) und Christoph von Schwerin (Chief Financial Officer) bestehen. Nancy Julius, aktuell Co-Managing Director von UFA X, wird im Zuge der Zusammenführung zu Divimove wechseln.