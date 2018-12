%%%Mediengruppe RTL relauncht Portal RTL.de%%%



Die RTL-Gruppe positioniert RTL.de künftig als "General Interest Portal" (Foto: Mediengruppe RTL Deutschland)

Nach dem kürzlich vollzogenen Neustart der Streaming-Plattform TV Now hat die Mediengruppe RTL Deutschland, Köln, nun auch das Online-Portal RTL.de überarbeitet. Ab sofort positioniert die Sendergruppe das neue RTL.de als "General-Interest-Portal". Mit Informations- und Unterhaltungsangeboten sowie exklusiven Inhalten aus Senderfamilie will man die Online-Plattformen künftig thematisch breiter aufstellen. Bislang wurden auf der Website vor allem Informationen zum eigenen Programm angeboten.

Schwerpunkte der Berichterstattung sollen dabei TV-Shows- und Serien, Geschichten aus der Welt der Stars, Nachrichten sowie Lifestyle-, Service- und Ratgeber-Themen sein. Bestandteil des Angebots sind zudem eigens für die Website produzierte Videos und Inhalte. Dazu ist eine enge Zusammenarbeit mit den Redaktionen des Mediengruppe RTL geplant. Für die Inhalte bei RTL.de hat die Senderfamilie eine eigene Bildsprache entwickelt. Sie zeichnet sich durch Mischung aus animierten Bildern und sich bewegenden Grafiken aus und soll die User noch näher an die Geschichten heranbringen. Das neue RTL.de ist für die mobile Nutzung optimiert und basiert auf das Redaktionssystem Arc Publishing der 'Washington Post'. Mit dem Angebot will RTL eine überwiegend weibliche Zielgruppe ansprechen.

"Unser General Interest Angebot RTL.de ist neben unserem Streaming-Dienst TV Now ein neues, zentrales Element im Digital-Portfolio der Mediengruppe RTL", sagt Jan Wachtel, Chief Digital Content Officer der Mediengruppe RTL Deutschland und Geschäftsführer RTL Interactive. "Unser Ziel ist es, mit RTL.de die Menschen in Deutschland immer erstklassig und täglich besser zu unterhalten, zu informieren und zu bewegen. Wir haben die besten Voraussetzungen dafür, denn mit über 700 Journalisten verfügt die Mediengruppe RTL dabei über eine der größten Redaktionen in Deutschland."