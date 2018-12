%%%Tele 5 erweitert Vermarktungsangebot um Dynamic Ad Insertion %%%

Der Münchener TV-Sender Tele 5 bietet Unternehmen künftig das Werbeformat Dynamic Ad Insertion (DAI) an. Mit der von der TV-Plattform Zattoo entwickelten Programmatic-Advertising-Lösung lassen sich Werbespots zielgruppenspezifisch und in Echtzeit in den Live-Stream integrieren. Dazu werden in Abstimmung mit den TV-Sendern bestehende Werbeblöcke oder einzelne Spots ersetzt. Bislang nutzen bereits Sport1 und der Internetsender Rocket Beans diese Anwendung.

"Als TV-Streaming-Anbieter verbindet Zattoo die Vorteile von TV mit denen der digitalen Welt. Das heißt: ein hochwertiges Werbeumfeld kombiniert mit Online-Reichweite und digitalen Targeting-Möglichkeiten", sagt Oliver Knappmann, Chief Sales Officer bei Zattoo. "DAI ist die intelligente Weiterentwicklung der TV-Werbung. Denn so können wir passende, interessante Werbung ausspielen."