%%%Tamedia investiert in das Geldtransfer-Vergleichsportal Monito%%%

Der Schweizer Medienkonzern Tamedia, Zürich, erweitert sein Fintech-Portfolio und investiert in das Start-up Monito, ein Vergleichsportal für internationale Geldtransfer-Services. Samuel Hügli, Mitglied der Unternehmensleitung und Leiter Technologie & Beteiligungen von Tamedia, erklärt: "Nach unserer Investition in den Blockchain-basierten Marktplatz Lykke ist Monito eine weitere Ergänzung zu unserem Fintech-Portfolio. Wir möchten in diesem Bereich als Unternehmen weiter dazulernen und ich freue mich auf den Austausch mit dem sehr erfahrenen Start-up-Team von Monito."

Hintergrund: Beim grenzüberschreitenden Geldtransfer mit verschiedenen Währungen können bekanntlich hohe Gebühren anfallen, die oftmals nicht einfach ersichtlich sind. Monito will dabei helfen, für die jeweilige Transaktion die besten Konditionen sowie unter mehreren Hundert Anbietern aus über 190 Nationen den passenden Anbieter zu finden. Das Unternehmen mit Sitz in Lausanne beschäftigt aktuell sieben Mitarbeitende.