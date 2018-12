%%%Sat.1 startet Anfang Januar neue tägliche Erfindershow %%%



Der Münchener Privatsender Sat.1 unternimmt ab Januar 2019 einen neuen Versuch, um am Vorabend aus der Quoten-Misere herauszukommen (Foto: obs/Sat.1)

Als Sat.1 im Juli 2018 sein neues Vorabendabend-Programm on Air schickte, waren die Hoffnungen groß, mit neuen Genres wieder mehr Zuschauer zu erreichen. Die Realität belehrte den Münchener Sender eines Besseren: Sämtliche neue Formate in der Access Prime-Time, darunter das Magazin 'Endlich Feierabend' und 'Genial Daneben – Das Quiz' verzeichneten in den vergangenen Monaten Quoten weiter unter dem Senderschnitt (November 2018: 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen). Erst im Dezember sah sich der Privatkanal gezwungen, die Sendung 'Unser aller schönstes Weihnachten' aus dem Programm zu nehmen, nachdem die Marktanteile zwischenzeitlich bei drei Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen angekommen waren.

Nun wagt Sat.1 einen weiteren Versuch, um sein Vorabendprogramm auf Vordermann zu bringen: Ab dem 7. Januar 2019 ist auf dem Sendeplatz um 19 Uhr die neue Erfindershow 'Wie genial ist das denn?!' zu sehen, die vorerst den täglichen Ableger von 'Genial daneben' mit Hugo Egon Balder ablöst. In der Sendung treten täglich drei Erfinder gegeneinander an, um Verbraucher von ihren Ideen zu überzeugen. Am Ende einer Woche kürt eine Jury unter allen Tagessiegern den Gewinner der Siegprämie von 3.000 Euro.

Die Fachjury besteht aus Horst Veith, Erfinder von mehr als 100 Produkten (u.a. Knicktrinkhalm), Fränzi Kühne, unter anderem Mitgründerin der Digitalagentur Torben, Lucie und die gelbe Gefahr, Dr. Leon Windscheid, Wirtschaftspsychologe und Unternehmer, sowie dem Patentanwalt Dr. Rolf Claessen. Moderiert wird das von Warner Bros. ITVP Deutschland produzierte Format von Meltem Kaptan, Comedienne und Hobby-Erfinderin, und Philipp Hageni, Reporter des 'SAT.1-Frühstücksfernsehens'.