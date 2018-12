%%%SevenOne AdFactory gewinnt Seat für 'Masters of Dance' %%%

Seat hat eine 360-Grad-Kampagne rund um die neue ProSieben-Tanzshow 'Masters of Dance' gestartet. Die Automarke, die Musik als elementaren Bestandteil ihrer Markenstrategie einsetzt, ist bereits langjähriger Partner von 'The Voice of Germany'. Die Kampagne wird von der SevenOne AdFactory, dem Kreativ-Vermarkter von ProSiebenSat.1, zusammen mit Seat und den Agenturen Rebel Media, PHD Germany sowie C14torce umgesetzt.

Die Kampagne umfasst Sponsoring und TV-Advertorials, Online, Mobile und Addressable-TV. Darüber hinaus enthält das Paket auch einen Lizenz-Baustein. Hinzu kommt das Presenting des neu gestarteten YouTube Channels von 'Masters of Dance', wo neben ProSieben.de und 7TV Videoinhalte der Show veröffentlicht werden.

Außerdem wurden auch Video-Content-Formate für ein Web-Special auf ProSieben.de und dem Seat-YouTube-Kanal produziert, die über eine groß angelegte Social Media Kampagne beworben werden. In vier wöchentlich aufeinanderfolgenden Web-Episoden steht die Choreographin, Tänzerin und Jurymitglied bei 'Masters of Dance' Nikeata Thompson, die auch neue Markenbotschafterin von Seat ist, im Mittelpunkt. Unter dem Titel 'Nikeata meets Urban Moves' trifft die Tänzerin auf Berliner Künstler der Urban Art Szene, die Einblicke in ihr Leben und die Kunst geben.