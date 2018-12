%%%ZDF Enterprises will bei der Nadcon Film einsteigen%%%

ZDF Enterprises will Anteile an der Nadcon Film GmbH erwerben. Wie aus einem Eintrag beim Bundeskartellamt hervorgeht, will die Produktionstochter der Mainzer Rundfunkanstalt, die "Mit-Kontrolle" an der Kölner Filmproduktionsfirma erwerben. Details zu den Plänen will ZDF Enterprises erst Mitte Januar 2019 verkünden. Laut Bundeskartellamt ist hier von einer beabsichtigten Übernahme von mindestens 25 Prozent auszugehen. Bislang sind nur Constantin Film und der Produzent Peter Nadermann Teilhaber der Gesellschaft.

Nadcon Film wurde im Oktober 2012 von Constantin Film und Peter Nadermann gegründet. Nadermann hatte zuvor über Jahre viele Produktionen für das ZDF realisiert. Nadcon Film koproduziert Fernseh- und Filmproduktionen mit ausländischen Partnern, darunter 'Pasado perfecto' (2016), 'Vientos de la Habana' (2016), Máscaras (2016) und 'The Kindness of Strangers' (2018/19).

Die Nadcom Film GmbH beschäftigt laut Northdata vier Mitarbeiter und fuhr 2017 einen Verlust in Höhe von -314.000 Euro ein. Die Bilanzsumme belief sich auf 1,7 Millionen Euro. Geschäftsführer des Unternehmens sind der Produzent Peter Nadermann und die Rechtsanwältin Katja Kessler.