René Benko darf bei 'Krone' und 'Kurier' einsteigen

%%%René Benko darf bei 'Krone' und 'Kurier' einsteigen%%%

Der Handels- und Immobilien-Tycoon René Benko hat von der österreichischen Kartell-Behörde BWB grünes Licht für seinen Einstieg bei den beiden Wiener Zeitungen 'Krone' und 'Kurier' bekommen. Im November 2018 hatten die Funke Mediengruppe aus Essen und René Benkos Signa-Holding bekannt gegeben, dass die Signa Holding 49 Prozent der Anteile an der WAZ Ausland Holding GmbH übernehmen will. Über die Zwischen-Holding hält der Essener Medien-Konzern 50 Prozent der Anteile an der 'Krone' und knapp 50 Prozent am 'Kurier'. Nach dem grünen Licht aus Wien dürfte auch das Bundeskartellamt in Bonn dem Deal zustimmen.





zurück

( ) 21.12.2018

Druckansicht

Artikel empfehlen