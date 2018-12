%%%Artprice und Cision schließen sich zusammen und starten Kunst-Presseagentur%%%

Die französische Online-Plattform für Kunstmarkt-Informationen Artprice geht eine Partnerschaft mit dem Medien-Kommunikationsdienstleister Cision ein. Das globale Unternehmen, das seine Deutschlandzentrale in Frankfurt am Main hat, bietet Software und Dienstleistungen für Kunden aus den Bereichen Public Relations und Marketingkommunikation. Zudem verfügt Cision über eine Datenbank mit Kontaktinformationen zu rund 1, 6 Millionen Journalisten und Medien weltweit. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Artprice soll Cision die globale Distribution von Informationen über Kunstmarkttrends an Medien-Agenturen mit rund 7.200 internationalen Pressepublikationen übernehmen. Zudem wollen beide Unternehmen 2019 eine weltweit agierende Kunst-Presseagentur gründen.



"Wir sind sehr stolz darauf, die besten globalen Nachrichten der Kunstmarktbranche zu liefern. Dazu gehören Informationen über Auktionsergebnisse, Indizes mit über 700.000 Künstlern, Großveranstaltungen und Museumseröffnungen auf allen fünf Kontinenten," freut sich Artprice Gründer und CEO Thierry Ehrmann über die Partnerschaft. "Die Ergebnisse unseres Audits zeigen, dass der Newswire-Service von Cision Branchenstandards im Bereich der Berichterstattung übertrifft; damit kann Artprice einen Markt mit rund 90 Millionen Käufern und Sammlern erreichen. Mit seiner zuverlässigen und schnellen Nachrichtenverteilung bietet es für sein Publikum eine umfassende Informationsquelle."