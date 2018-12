%%%Zuschauer-Urteil: Das Erste ist das qualitativ beste TV-Progreamm in Deutschland%%%

Aus Sicht der Zuschauer ist das ARD-Programm-Angebot "Das Erste" das qualitativ beste TV-Programm in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt die repräsentative Befragung "ARD-Trend 2018", die zwischen dem 7. Nov. und 1. Dez. 2018 bei mehr als 3.000 Bundesbürgern ab 14 Jahren durchgeführt wurde.

23 Prozent der Befragten setzten dabei das ARD-Angebot Das Erste auf Platz 1. Für das ZDF entschieden sich 16 Prozent und 14 Prozent für RTL. Die Dritten Programm der ARD kamen auf sieben Prozent, vor ProSieben (5 Prozent) und SAT.1 (3 Prozent).

Maßgeblich hat die journalistische Kompetenz zu dieser Zuschauer-Bewertung beigetragen. Nach Ansicht des Publikums hat Das Erste die sachkundigsten Korrespondenten und ist insgesamt am glaubwürdigsten. Das ARD-Gemeinschaftsprogramm ordne das Tagesgeschehen am besten ein und fördere am meisten das Interesse am politischen Geschehen.

Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Immer wenn es wichtig wird, wenn etwas Einschneidendes passiert, dann informieren sich die Zuschauer zuerst im Ersten. Das ist nicht neu, aber gerade in diesen Zeiten ein großer Vertrauensbeweis! Und es ermuntert und verpflichtet uns, auch künftig unabhängig, verlässlich und kompetent zu berichten. Unser Publikum bescheinigt uns eine hohe Informationskompetenz - bei Nachrichten, Talk, politischen Magazinen und Wissenssendungen. Und mehr noch: Wir freuen uns, dass wir im Qualitätsurteil der Zuschauer auch bei deutschen Serien sowie Kino- und Fernsehfilmen vorn liegen und uns Bestnoten ausgestellt werden für unsere Quiz- und Musikshows und ebenso für unsere Sportberichterstattung. Wir werden weiter daran arbeiten, Nummer Eins in Sachen Qualität zu sein."