%%%Hamburgs Medien-Häuser wollen 2019 ihren Mitarbeiter-Stamm stabil halten%%%

Die Hamburger Medien-Branche geht von 2019 von einer stabilen Beschäftigten-Situation aus. Das geht der traditionellen Umfrage hervor, bei der das ‚Hamburger Abendblatt‘ bei den größten Arbeitgebern der Hansestadt (ab 300 Beschäftigten) am Ende eines Jahres nachfragt, ob sich in den kommenden zwölf Monaten bei der Anzahl der Beschäftigten etwas ändert.

Die drei Medien-Häuser mit den meisten Mitarbeitern in Hamburg wollen laut dieser Umfrage ihren Mitarbeiter-Stamm stabil halten – der NDR mit 2.666 Beschäftigten, die Bertelsmann-Tochter Gruner + Jahr mit 2.450 Beschäftigten sowie die Bauer Media Group mit 1.430 Beschäftigten. Die beiden Medien-Unternehmern Axel Springer SE und die Spiegel-Gruppe machen keine Prognose für 2019, geben aber an, wie viele Köpfe derzeit auf der Pay-roll stehen: nämlich 1.139 bei Axel Springer und 929 bei der Spiegel-Gruppe.

Die großen Hamburger Medien Zeit-Verlag bzw. Ganske-Gruppe sind in der Übersicht enthalten – offenkundig haben sie keine Angaben gemacht. Gleiches gilt auch für die Funke Mediengruppe, bei der ‚Hamburger Abendblatt‘ erscheint.

Aus dem medien-nahen Sektor kommen hingegen positive Nachrichten im Hinblick auf die Beschäftigten-Situation 2019. Unternehmen wie die Hamburg Messe und Congress GmbH, InnoGames GmbH, Stage Entertainment GmbH, Studio Hamburg, XING SE und Valora Holding Germany GmbH wollen 2019 mit mehr Mitarbeiter beschäftigen. Derzeit sieht die Arbeitsplatz-Situation bei diesen Companies folgendermaßen aus:

Stage Entertainment GmbH: 1.005 Mitarbeiter in Hamburg, 1.796 bundesweit

XING SE: 884 Mitarbeiter in Hamburg, 968 bundesweit

Studio Hamburg: 545 Mitarbeiter in Hamburg, 766 bundesweit

Valora Holding Germany GmbH: ca. 420 Mitarbeiter in Hamburg

InnoGames GmbH: mehr als 400 Mitarbeiter in Hamburg

Hamburg Messe und Congress GmbH: 335 Mitarbeiter in Hamburg