%%%TV-Markt 2018: ZDF baut Top-Position aus%%%

Die TV-Manager auf dem Lerchenberg in Mainz können zufrieden auf das Jahr 2018 zurückblicken. Das Team um Intendant Dr. Thomas Bellut hat im Jahr 2018 ein Programm kredenzt, das dem ZDF einen Marktanteil von 13,9 Prozent bescherte. Das ist nicht nur ein Plus von 0,9 Prozent gegenüber 2017, sondern auch der höchste ZDF-Marktanteil seit 1996. Seit nunmehr sieben Jahren ist das ZDF damit TV-Marktführer in Deutschland. Zudem ist auch der Abstand zur Nummer zwei, der ARD, deutlich gewachsen - der Abstand beträgt nun 2,4 Prozent-Punkte.

Nicht nur das Hauptprogramm ist beim ZDF gut angekommen, auch die beiden "Programm-Newcomer" ZDFneo und ZDFinfo setzen ihren Aufwärtstrend weiter fort. Der ZDFneo-Marktanteil liegt für 2018 bei 3,2 Prozent (+ 0,3% gegenüber 2017) und der ZDFinfo-Marktanteil steigt um 0,2 Prozentpunkte auf nunmehr 1,4 Prozent. Zusammen sind das 18,5 Prozent vom TV-Markt-Kuchen in 2018.

ARD-Marktanteil erholt sich leicht

Nach einem schwachen ersten Halbjahr 2018 kann die ARD mit dem Programm-Angebot Das Erste für das Gesamtjahr 2018 noch mit einem leichten Plus von 0,2 % aufwarten und schließt mit einem Marktanteil von 11,5 Prozent ab. Die beiden Sport-Highlights Fußball-WM im Sommer sowie Winter-Olympiade in Südkorea haben sicherlich dazu beigetragen.

Private Vollprogramm-Sender müssen weiter Federn lassen

Die Fragmentierung im TV-Sektor sorgt vor allem bei den privaten Vollprogramm-Sendern für weiter sinkende Marktanteile im Jahr 2018. RTL fällt beim Marktanteil von 9,2 auf nunmehr 8,3 Prozent, Sat.1 landet trotz leichter Aufwärts-Tendenz im Jahresverlauf bei nur 6,2 Prozent (-0,5 % gegenüber 2017). Der frühere Aufsteiger Vox verliert erneut (-0,2%) und beendet 2018 mit einem Marktanteil von 4,8 Prozent. ProSieben klettert minimal (+ 0,1%) auf 4,6 Prozent, gleiches gilt für den Schwester-Sender Kabel (+ 0,1%) mit einem Marktanteil von 3,5 Prozent für 2018.

RTL 2 holte glatte 3,0 Prozent (-0,3%) und SuperRTL ist stabil bei 1,7 Prozent geblieben.