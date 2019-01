%%%Discovery Deutschland meldet Rekord-Jahr 2018%%%

Für die Sender-Familie des TV-Unternehmens Discovery Deutschland mit Stammsitz in München ist das Jahr 2018 gut gelaufen. Beim Gesamtpublikum (Zuschauer ab drei Jahren) erreichten die Discovery-Sender zusammen einen Marktanteil von 1,9 Prozent. Der Männer-Sender DMAX steuerte mit einem Prozent den Löwen-Anteil bei, der TLC-Marktanteil lag bei 0,4 Prozent und Eurosport 1 erzielte einen Anteil von 0,5 Prozent.

in den jeweiligen Kern-Zielgruppen können die drei Sparten-Kanäle mit Rekord-Werten aufwarten. TLC steigerte seine Reichweite bei den 20- bis 49-jährigen Frauen auf 0,8 Prozent, was einem Plus von 42 Prozent im Vergleich zu 2017 entspricht. Vor allem die Formate 'True Nightmares' und 'Trautes Heim, Mord allein' haben für das Wachstum gesorgt.

Dank der offensiven Sportrechte-Politik der Discovery-Gruppe profitiert der Free-TV-Seder Eurosport 1 bei den TV-Marktanteilen. Reichweiten-stärkster Monat war der Februar 2018 mit einem Marktanteil von 0,8 Prozent - dank der Übertragungen der Olympischen Winterspiele in PyeongChang/Südkorea. Die Live-Übertragung des Spiels Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln bescherte Eurosport einen Gesamtmarktanteil von 5,1 Prozent, da sich immerhin 1,67 Millionen Zuschauer ab drei Jahren bei Eurosport 1 das Spiel ansahen. Auch das Finale der French Open war ein Renner: 670.000 Zuschauer waren live dabei.

DMAX konnte seine führende Position im Segment der Männer-Sender halten. In der Kernzielgruppe der Männer (20 bis 49 Jahre) lag der Marktanteil 2018 bei 2,5 Prozent. Bester Monat war der April 2018 mit 3,0 Prozent. Positiv schlug hier der 'Goldrausch in Alaska'-Marathon zu Buche, der in dieser Zielgruppe einen Anteil von 4,1 Prozent erreichte.