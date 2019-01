%%%RTL Radio will Anteile an 93,6 JAM FM aufstocken%%%

RTL Radio will weitere Anteile an dem Berliner Hörfunkprogramm 93,6 JAM FM übernehmen. Beim Bundeskartellamt hat der Gütersloher Medienkonzern Bertelsmann den mittelbaren Erwerb weiterer Anteile an der Berliner Sky Line Medien GmbH, die den Berliner Jugendsender 93,6 JAM FM und den bundesweiten Sender JAM FM betreibt, zur Prüfung beantragt. RTL Radio ist seit 2014 mit zehn Prozent an 93,6 JAM FM beteiligt.

Unter dem Dach der RTL Radio Center Berlin GmbH betreibt die Bertelsmann-Tochter RTL Group zudem die Sender 104.6 RTL, 105’5 Spreeradio und the wave. Außerdem ist dort auch die RTL Radiovermarktung angesiedelt.