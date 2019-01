%%%Ein neuer Grosso-Riese entsteht%%%

Große Teile des Saarlands, von Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Süden von Nordrhein-Westfalen werden künftig von nur noch einem Grossisten beliefert werden. Die PVG Presse-Vertriebs-Gesellschaft mbH & Co. KG (PVG) mit Sitz in Frankfurt am Main hat beim Bundeskartellamt eine Fusion mit der Presse-Grosso Bonn-Rhein-Sieg KG mit Sitz in Troisdorf sowie den Erwerb des Geschäftsbetriebs der Pressevertrieb Saar GmbH & Co. KG (PVS) aus Heusweiler-Holz angemeldet.

Zum 1. Januar 2019 hatte die PVG bereits den südlichen Teil des Grosso-Gebiets von Keppel übernommen. Das auf diese Weise entstehende Gebiet würde grob gerechnet jede zehnte Verkaufsstelle von Zeitungen und Zeitschriften in Deutschland beliefern.

Mehr dazu finden Sie online auf dnv-online.net.