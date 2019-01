%%%Fachzeitschriften: Mediengruppe Oberfranken will publimed übernehmen%%%

Der Medizin-Verlag aus Kulmbach, Teil der Mediengruppe Oberfranken - Fachverlage, will das Portfolio an medizinischen Fachzeitschriften ausbauen und greift nach der publimed Medizin und Medien GmbH mit Sitz in München. publimed bringt die Titel 'Frauenarzt' und 'Uro Forum' heraus. Ebenfalls zum Portfolio gehören die Digital-Angebote www.gynkongress.com und www.urologische-fortbildung.de. Das Kaufvorhaben bedarf noch der Zustimmung durch das Bundeskartellamt.

