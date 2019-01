%%%'Tagesschau' bleibt auch 2018 meistgesehene Nachrichtensendung%%%

Die 'Tagesschau' verteidigte im Jahr 2018 ihre Spitzenposition unter den deutschen Nachrichtensendungen: Das Flaggschiff der ARD erreichte in allen Altersgruppen im Schnitt täglich 9,63 Millionen Zuschauer (inklusive der Ausstrahlung in den Dritten und weiteren Programmen). Das belegen Zahlen der AGF in Zusammenarbeit mit GfK. Damit kommt das News-Format auf einen Jahres-Marktanteil von 34,5 Prozent beim Gesamtpublikum (Zuschauer ab drei Jahren). Im Jahr 2008 erzielte die 20-Uhr-Ausgabe noch 8,73 Millionen Zuschauer.

Dichtester Verfolger sind die 'heute'-Nachrichten im ZDF, die einen Jahreswert von 4,07 Millionen Zuschauer (inklusive der Ausstrahlung in 3sat) sowie einen Marktanteil von 18,2 Prozent verzeichnen. Platz drei belegt 'RTL Aktuell' mit durchschnittlich 3,01 Millionen Zuschauern (14,2 %). Auf den weiteren Plätzen landen die 'Sat.1 Nachrichten' mit 1,29 Millionen Zuschauern, die 'RTL II News' (0,68 Mio.) und die 'ProSieben Newstime' (0,61 Mio.).

Nicht nur beim Gesamtpublikum, auch bei den jungen Zuschauern führt die 'Tagesschau' im Zuschauer-Ranking: In der Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen schalten täglich 270.000 Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 13,1 Prozent entspricht. Die 'Tagesschau' liegt damit noch vor dem Format 'RTL aktuell', das auf 200.000 Zuschauer und einen Marktanteil 12,8 Prozent kommt. Platz 3 in der Beliebtheitsskala belegen die 'RTL II News' (0,18 Mio.), gefolgt von der 'ProSieben Newstime' (0,17 Mio.) und den 'Sat.1 Nachrichten' (0,12 Mio.). Schlusslicht bei den Zuschauern unter 30 Jahren sind die 'heute-Nachrichten' mit 0,08 Millionen Zuschauern.