%%%Britischer TV-Sender ITV bringt eigene Programmzeitschrift auf den Markt%%%



ITV will Zuschauer mit gedruckter Kundenzeitschrift für sein Programm gewinnen (Foto: ITV)

Der größte britische Privatsender ITV bietet seinen Zuschauer ab sofort eine eigene Zeitschrift mit Infos zum Programm an. Das unter dem Titel 'The ITV Magazine' herausgebende Heft soll laut CEO Carolyn McCall eine stärkere Bindung der Zuschauer an die Marke bewirken.

Der Schwerpunkt des Magazins liegt auf Programm-Highlights bei ITV sowie Hintergrundinformationen zu den Produktionen und Interviews mit Sendergesichtern. Darüber hinaus sind Reise-, Fitness- und Lifestyle-Themen mit Bezug zum Programm enthalten.

Für die Zeitschrift arbeitet ITV mit der Agentur John Brown Media zusammen. Das Programmheft ist für ein Pfund, umgerechnet etwa 1,10 Euro, exklusiv in den 350 Filialen der Supermarktkette Waitrose & Partners erhältlich. Für Mitglieder des Waitrose-Kundenklubs ist es kostenlos.

"Mit dem Launch des 'ITV Magazine' können wir sowohl mit vorhandenen als auch mit zukünftigen Zuschauern in Kontakt treten und ihnen einen Eindruck davon vermitteln, was ITV in diesem Jahr zu bieten hat", sagt Paul Ridsdale, ITV Director of Viewer Marketing.