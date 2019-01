%%%Cision kauft Social-Media-Dienstleister Falcon.io %%%

Die Technologieplattform Cision, Chicago, erweitert ihr Social-Media-Portfolio und übernimmt das Unternehmen Falcon.io mit Niederlassungen in Berlin, New York, Kopenhagen, Sofia, Melbourne und Budapest. Der Anbieter ermöglicht es Kunden, ihre globalen Marketingkampagnen in den sozialen Medien zu managen. Mit der Transaktion stärkt Cision seine Marktpostion im Bereich des Earned Media Management.

Falcon.io soll auch weiterhin als eigenständige Social-Media-Plattform zur Verfügung stehen, gleichzeitig aber auch in das Produktportfolio von Cision Communications Cloud integriert werden. Durch die Einbindung von Falcon.io können Dienstleister aus den Bereichen Marketing, Werbung und Customer Experience ihre Kampagnen vollständig in den sozialen Medien (sowohl in den Paid-, Owned- als auch in den Earned Media-Kanälen) ausspielen. Nach Angaben von Cision sollen die Angebote umgehend für Cision-Kunden verfügbar sein.