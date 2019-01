%%%Pabel-Moewig Verlag legt Perry Rhodan im Buchhandel neu auf%%%

Anlässlich von Band 3000 des Romans Perry Rhodan am 15. Februar 2019 bringt der Pabel-Moewig Verlag, Teil der Bauer Media Group mit Sitz in Rastatt, die Science-Fiction-Serie als Buchversion zurück auf dem Markt. In Zusammenarbeit mit dem Verlag Fischer Tor erscheint am 27. Februar 2019 unter dem Titel 'Perry Rhodan - Das größte Abenteuer ein Hardcover-Band. Parallel dazu bringt der Verlag eine Reihe von sechs E-Books heraus, die als eigenständige Kurzromane konzipiert sind.

Zudem entstehen in direktem Bezug zur Handlung der Perry Rhodan-Serie drei Taschenbücher, die im Frühjahr und Sommer 2019 bei Bastei-Lübbe veröffentlicht werden. Eine Autorin und zwei Autoren präsentieren in der 'Dunkelwelten'-Trilogie neue Geschichten, die sich ohne großes Hintergrundwissen lesen lassen. Darüber hinaus startet der Pabel-Moewig Verlag im Juni 2019 eine sogenannte Miniserie, die auf zwölf Bände limitiert sind und eine eigenständige Geschichte erzählen.

Der Verlag will zum Jubiläum der Romanreihe sowohl ehemalige Leser zurückholen als auch neue Leser gewinnen und setzt dazu auf Werbemaßnahmen in Bahnhöfen, an den Verkaufsstellen sowie auf Social-Media-Kanälen.