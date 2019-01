%%%Telekom richtet erstmals E-Sports-Turnier aus%%%

Die Deutsche Telekom veranstaltet erstmals ein FIFA19-Fußballturnier für Online-Gamer. Im Rahmen des Telekom Cups am 13. Januar 2019 in der Düsseldorfer Merkur-Arana, bei dem die Bundesligisten Fortuna Düsseldorf, Bayern München, Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC antreten, wird auch das FIFA19-Finale stattfinden. Der Sieger tritt zudem in einem Show-Match gegen den Profi-Gamer Mirza Jahic an. Die Finalisten werden zuvor in zwei Online-Turnieren mit jeweils bis zu 128 Teilnehmern ermittelt. Gespielt wird über die E-Sports-Liga ESL Play.

Die Telekom unterstützt seit Mitte 2018 die internationale E-Sports-Organisation SK Gaming. Zudem fördert das Unternehmen ein Team in der 'League of Legends'-Spielserie.

"Wir freuen uns beim Telekom Cup die reale und digitale Fußball-Bundesliga zu verbinden", sagt Hiro Kishi, Leiter Sportsponsoring der Telekom. "E-Sports erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Uns bietet das die Möglichkeit unsere überlegene Netzqualität und technologisches Know-How unter Beweis zu stellen."