%%%ZDF-Länderspiegel feiert 50-jähriges Jubiläum %%%



Yve Fehring und Ralph Schumacher moderieren im Wechsel den 'Länderspiegel' (Foto: ZDF/Barbara Melzer)

Das ZDF-Wochenmagazin 'Länderspiegel' wird 50 Jahre alt. Am 4. Januar 1969 startete die Sendung im ZDF. Die halbstündige Sendung, die jeweils samstags um 17.05 Uhr läuft, berichtet aus Politik und Zeitgeschehen in den 16 Bundesländern – mit Beiträgen und Reportagen aus den ZDF-Landesstudios. Die erste 'Länderspiegel'-Ausgabe im Jubiläumsjahr steht am Samstag, 19. Januar 2019, auf dem ZDF-Programm. In den Folge-Sendungen schaut der 'Länderspiegel' immer wieder auf Themen aus den zurückliegenden fünf Jahrzehnten und zeigt in kurzen Beiträgen, wie sich die Republik verändert hat.

"Seit 50 Jahren macht die Sendung genau das, was guter Journalismus tun muss: in der Region nah dran sein an den Menschen, hinschauen und zuhören", sagt ZDF-Politikchef Matthias Fornoff. "Im Rahmen unserer Deutschland-Redaktion ist das Wochenmagazin zusammen mit dem tagesaktuellen 'heute – in Deutschland' ein Garant dafür, dass das Geschehen in den Ländern in unserem Informationsprogramm einen hohen Stellenwert behält."

Seit 2000 moderiert Ralph Schumacher den 'Länderspiegel' im ZDF, Yve Fehring ist seit 2012 als "Länderspiegel"-Moderatorin im Einsatz.