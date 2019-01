%%%RTL gibt Kandidaten für das Dschungelcamp 2019 bekannt%%%

Nachdem die 'Bild'-Zeitung in den vergangenen Wochen – wie jedes Jahr - bereits im Vorfeld der neuen Dschungelcamp-Staffel einige potenzielle Kandidaten genannt hatte, folgt nun – auch das hat inzwischen Tradition – kurz dem Start die offizielle Bestätigung seitens des Privatsenders RTL. An der inzwischen 13. Staffel von 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus' werden demnach Tommi Piper, Schauspieler und Synchronstimme von 'Alf', Erotikdarstellerin Sibylle Rauch und Chris Töpperwien, bekannt aus den Reality-Formaten 'Goodbye Deutschland' (VOX) und 'Das Sommerhaus der Stars' (RTL) teilnehmen.

Darüber hinaus konnte der Kanal Schlagersänger und -Produzent Peter Orloff, Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis und Sex-Expertin Leila Lowfire sowie Schauspielerin Doreen Dietel ('Dahoam is Dahoam') für die Reality-Show gewinnen. Den Kreis der zwölf Kandidaten komplettieren Ex-'Germany Next Topmodel'-Kandidatin Gisele Oppermann, die ehemalige 'Bachelor'-Kandidatin Evelyn Burdecki und Domenico de Cicco, Teilnehmer der vergangenen 'Bachelorette'-Staffel.

Das nach Zuschauerzahlen erfolgreichste Show-Format im deutschen Fernsehen startet am 11. Januar um 21.15 Uhr bei RTL. Die insgesamt 16 Folgen laufen anschließend jeweils täglich um 22.15 Uhr. Moderiert wird das von ITV Germany produzierte Format wie in den vergangenen Jahren von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich.

Direkt im Anschluss an die aktuelle Ausgabe läuft jeden Abend die Live-Talkshow 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Die Stunde danach', in der die Ereignisse im Camp mit ehemaligen Kandidaten aufgearbeitet werden. Die Nachbesprechung ist von Montag bis Freitag bei RTL Plus zu sehen, am Wochenende läuft die Sendung in diesem Jahr erstmals bei RTL.