%%%Zitatranking: 'Bild' setzt sich an die Spitze%%%

Im vergangenen Jahr war die 'Bild' das am häufigsten zitierte Medium in Deutschland. Insgesamt wurde das Blatt 1203-mal mit Nachrichten oder Interviews in anderen Medien genannt. Das berichtet die 'Bild' in ihrer Online-Ausgabe (7.1.19) und verweist auf Erhebungen des Marktforschungsunternehmens Media Tenor, Lake Zurich.

Hinter der 'Bild' landen der 'Spiegel', der auf 1098 Nennungen kommt, sowie die 'New York Times' mit 907 Nennungen. Auf den weiteren Plätzen folgen 'Bild am Sonntag' (895 Zitate), die 'Süddeutsche Zeitung' und das 'Handelsblatt'. Laut 'Bild' wurden vor allen die Themen Innere Sicherheit und Flüchtlingspolitik sowie Gesundheit, Steuern und Rente von anderen Medien aufgegriffen.