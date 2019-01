%%%'Fit for Fun' löst 24-köpfige Printredaktion auf%%%



Die ehemalige Kickbox-Weltmeisterin, Ärztin, Buchautorin und TV-Moderatorin Dr. Christine Theiss Christine Theiß wird Herausgeberin von 'Fit for Fun' (Foto: Gräfe und Unzer Verlag / Michael Wilfling)

Burda stellt sein Fitness- und Lifestylemagazin 'Fit for Fun' personell komplett neu auf: Die ehemalige Kickbox-Weltmeisterin, Ärztin, Buchautorin und TV-Moderatorin Dr. Christine Theiß wird Herausgeberin des Titels und löst damit Chefredakteur Alex Steudel ab. Die Produktion der journalistischen Inhalte des Magazins übergibt BurdaNews an die Hamburger Redaktionsagentur mar10-media, die 'Fit for Fun'-Print-Redaktion wird aufgelöst. Für die 24 Mitarbeiter sollen "sozialverträgliche Lösungen" gefunden werden. Außerdem wird geprüft, ob ihnen andere Stellen innerhalb des Konzerns angeboten werden können. Die Redaktion für die digitalen Kanäle von 'Fit for Fun' bleibt bei BurdaNews. Auch bei der Vermarktung ändert sich nichts.

Um dem gedruckten Magazin eine wirtschaftliche Perspektive zu geben, wurden diese Schritte nötig, teilt der Verlag aus München mit. Burkhard Graßmann, Geschäftsführer BurdaNews, erklärt: "Wir haben uns mit dem Schritt, die Produktion der Print-Inhalte von 'Fit for Fun' an eine externe Redaktion zu geben, sehr schwergetan. Wir wollen die Marke 'Fit for Fun' in die Zukunft führen, daher ist diese Entscheidung unvermeidbar. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Print-Redaktion dafür, dass sie 'Fit for Fun' mit ihrem leidenschaftlichen Einsatz und ihrer Leistung zu dieser starken Marke im Fitness- und Lifestyle-Segment gemacht haben. Trotz der herausfordernden Entwicklung bekennen wir uns klar zum Magazin. Wir sind der festen Überzeugung, dass Print auch in zunehmend digital besetzten Segmenten einen festen Platz hat und wirtschaftlich erfolgreich sein kann."